В Ханты-Мансийске продолжаются поиски двух мужчин, пропавших в районе моста «Красный дракон»
Опубликовано: 19 июня 2017, 11:02 | Служба новостей "ЮграPRO"
Спасатели отряда Ханты-Мансийска продолжают поисковые работы на реке Иртыш в Ханты-Мансийском районе.
Напомним, 11 июня на реке Иртыш в районе моста «Красный дракон» перевернулось маломерное судно, двое мужчин пропали без вести. Спасатели обследуют надводным осмотром береговые линии вниз по течению реки. Всего с 16 по 18 июня обследовано 160 км береговых линий и водной акватории.
«По данным на 19 июня 2017 года поиски результатов не дали», — сообщили в пресс-службе «Ценроспас-Югория».
Рубрики: Происшествия, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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