В Ханты-Мансийске продолжаются поиски двух мужчин, пропавших в районе моста «Красный дракон»

Спасатели отряда Ханты-Мансийска продолжают поисковые работы на реке Иртыш в Ханты-Мансийском районе.

Напомним, 11 июня на реке Иртыш в районе моста «Красный дракон» перевернулось маломерное судно, двое мужчин пропали без вести. Спасатели обследуют надводным осмотром береговые линии вниз по течению реки. Всего с 16 по 18 июня обследовано 160 км береговых линий и водной акватории.

«По данным на 19 июня 2017 года поиски результатов не дали», — сообщили в пресс-службе «Ценроспас-Югория».