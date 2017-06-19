В автомобильной аварии в ХМАО пострадала молодая девушка

17 июня в 23:05 в Нижневартовске водитель автомобиля «Шевролет Нива», двигаясь по ул. Интернациональная, при выполнении поворота направо выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Опель Астра. В результате происшествия телесные повреждения получил пассажир автомобиля «Опель», девушка 1996 года рождения, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.