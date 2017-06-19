Синоптики прогнозируют шторм в Югре

В ближайшие сутки на территории региона прогнозируются неблагоприятные погодные явления: штормовой ветер, дождь, грозы, град, об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по ХМАО.

По данным Ханты-Мансийского центра гидрометеорологии с 20.00 часов 18 июня, в течение суток, на территории округа ожидается ухудшение погодных условий до неблагоприятных: сильные дожди, грозы, возможен град, штормовой ветер порывами до 18-23 м/с.

Такие неблагоприятные погодные условия могут способствовать падению слабоукреплённых конструкций, деревьев, повреждению остекления зданий и строений, обрывам линий связи и электропередач, возникновению дорожно-транспортных происшествий, вследствие нарушения правил дорожного движения. Выпадение града может привести к повреждению автомобильного транспорта и травмированию людей.

Штормовое предупреждение направлено в муниципальные образования и организации для приведения в готовность аварийно-восстановительных бригад и усиления контроль за системами жизнеобеспечения. Силы и средства Главного управления МЧС России по Югре находятся в готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.