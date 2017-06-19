Сегодня ночью в Югре 6 пожарных машин тушили жилой дом
Опубликовано: 19 июня 2017, 8:47 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью в городе Урай ХМАО горел жилой дом.
В 00:50 поступило сообщение о возгорании жилого дома. Пожар локализован в 01-06. Пожар ликвидирован в 01-25. К тушению пожара от подразделений МЧС привлекалось шесть единиц техники и 14 человек личного состава. Причины возгорания устанавливают органы дознания МЧС России, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Югре.
Рубрики: Происшествия, Урай. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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