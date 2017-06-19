Но ездить то я умею! Югорчанин напечатал себе водительские права на цветном принтере, возбуждено уголовное дело
Опубликовано: 19 июня 2017, 9:48 | Служба новостей "ЮграPRO"
Полицейские Ханты-Мансийска возбудили уголовное дело по факту подделки документов.
Накануне сотрудники Госавтоинспекции на автодороге Нефтеюганск – Приобское месторождение остановили автомобиль «БМВ 520 I» под управлением 39-летнего жителя Пыть-Яха. Водитель предоставил полицейским водительское удостоверение с признаками подделки.
В результате экспертного исследования выяснилось, что документ изготовлен при помощи цветного капельно-струйного принтера.
По итогу было возбуждено уголовное дело по составу преступления, предусмотренному ч. 3 ст. 327, мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 80000 рублей, либо арест на срок до 6 месяцев, сообщает пресс-служба МОМВД России «Ханты-Мансийский».
Рубрики: Общество, Пыть-Ях. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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