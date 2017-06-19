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Главу поселения в Югре подозревают в растрате 22 млн рублей

Опубликовано: 19 июня 2017, 17:09 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Октябрьском районе ХМАО глава сельского поселения Каменное перечислила 22 млн рублей ООО «Инновационные технологии» за невыполненные работы. Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).

Из материалов уголовного дела следует, что в декабре 2016 года между администрацией сельского поселения и Муниципальным многопрофильным предприятием «Миснэ» заключено соглашение, предметом которого являлось предоставление ММП «Миснэ» субсидии на выполнение в сельском поселении работ по капитальному ремонту водоочистной станции. Для выполнения ремонта указанного объекта и замены его оборудования в качестве подрядчика привлечено ООО «Инновационные технологии», сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре.

Отмечается, что ремонтные работы на объекте в полном объеме не выполнены.

Рубрики: Октябрьский район, Происшествия. Метки: , , , .


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