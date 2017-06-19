«Газпром нефть» заключила соглашения о социальном партнерстве с муниципалитетами Югры и Тюменской области на 2017 год

«Газпром нефть» заключила социально-экономические соглашения с администрациями Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов ХМАО – Югры и Уватского района Тюменской области.

Компания направит средства на развитие территорий присутствия в рамках реализации программы социальных инвестиций «Родные города».

Среди мероприятий, вошедших в соглашение с Ханты-Мансийским районом, приоритет отдается благоустройству сельских поселений, на территории которых свою деятельность ведет «Газпромнефть-Хантос», организации летних экологических отрядов и окончанию строительства модульного дома культуры в селе Реполово.

В Нижневартовском районе при поддержке «Газпром нефти» будет осуществлено строительство открытого хоккейного корта в поселке Новоаганск.

Для Уватского района как и в прежние годы актуальным вопросом остается обеспечение жильем работников социальной, бюджетной сферы и пенсионеров. Средства, предусмотренные соглашением с Уватским районом, будут направлены на приобретение жилых помещений для данных категорий граждан. Дополнительно будет профинансировано развитие волонтерского движения в районе.

Помимо социально-экономического соглашения «Газпромнефть-Хантос» применяет механизм грантов для оказания поддержки территориям присутствия. Так, в этом году девять проектов из Ханты-Мансийского района и пять проектов из Уватского района были признаны победителя корпоративного грантового конкурса. Проекты направлены на повышение качества жизни населения, развитие спорта, образование и сохранение культурных традиций коренных народов Севера.

«При формировании ежегодных соглашений учитываются потребности каждой территории, с которой заключается соглашение. Вопрос благоустройства сельских поселений для Ханты-Мансийского района, как и обеспечение жильем работников бюджетной и социальной сферы в Уватском районе, на сегодняшний день являются одними из самых актуальных. Именно поэтому компания включила данные пункты в подписанные соглашения. При этом мы не оставляем без внимания и другие социально значимые направления», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Сергей Доктор.