Депутат Алексей Андреев отметил лучших работников медицины Мегиона и Нижневартовска

По сложившейся еще в период Советского Союза традиции — в третье воскресенье июня принято чествовать работников медицинской сферы. В этом году «День медицинского работника пришелся на 18 июня.

Еще с момента зарождения цивилизации появились шаманы и знахари – древние врачеватели. С развитием человечества, культуры, науки и техники, развивались и представления о медицине и лечении болезней. На сегодняшний день существует масса методик и способов укрощения хворей, но неизменно одно – призвание Медика – добросовестно стоять на охране душевного и физического здоровья человека, — что, порою, совсем не легко.

Быть врачом – это ответственное и сложное дело, ведь на плечах служителей Клятвы Гиппократа лежит ответственность за самое важное и дорогое, что может быть у человека не зависимо от его пола, возраста, национальной принадлежности, вероисповедания или социального статуса, — ответственность за здоровье и жизнь.

Накануне государственного праздника, предпраздничным рабочим днем, 15 июня, специалисты Фонда местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ» поздравили работников медицинской сферы в городах Мегион и Нижневартовск.

Медицинскому персоналу вручили поздравительные адреса от учредителя фонда «МЫ ВМЕСТЕ» Алексея Андреева, депутата Думы Югры. «Ни один современный прибор не сможет заменить мастерства медицинских работников. Спасибо вам за верность призванию и талант, самоотверженность и ежедневный труд! За то, что вы бережно храните одну из важнейших ценностей – здоровье югорчан!», — поблагодарил медиков Алексей Андреев.

За добросовестный труд были поощрены 5 сотрудников «Мегионской городской стоматологической поликлиники»: Жуков О.П., Кирьянова С.А., Глухих И.В., Амиралиев О.Т., Хисамутдинов Н.В.

10 сотрудников БУ ХМАО-Югры «Мегионская городская больница «Жемчужинка»: Касаткин А.А., Саяпина Е.Г., Склярова Г.Ю., Филипьев О.А., Шуллер Л.В., Иснюк Е.И., Буйволов О.В., Рахманова И.М., Шаимова Е.И.,Корягина Н.И.

В Нижневартовске благодарственные письма от Алексея Андреева были вручены пяти сотрудницам «Детской поликлиники №4», города Нижневартовска : Ерушова Н. А., Ильдирякова В. Б., Хусаинова А. Х., Мустафина Х. Н., Бикеева Г. В., Мухаметвалиева Э. Ф., Стародумова С. В.