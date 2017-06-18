В Югре злоумышленник снял 2 квартиры и продал всю мебель

В Нижневартовске ХМАО мужчина разобрал автомобиль по запасным частям и продал, так же снял квартиру и продал всюмебель. Возбуждено возбуждено сразу три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении 31-летнего жителя города, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.

Так, подозреваемый взял у своего знакомого в аренду автомобиль «Нива Шевроле» и через некоторое время, без ведома владельца, разобрал машину и продал ее по запчастям.

Также мужчина снял посуточно квартиру и, пользуясь отсутствием хозяина помещения, вывез оттуда не только всю бытовую технику, но и мебель, включая кухонные стулья и столы. Аналогичную кражу он совершил и из другой съемной квартиры. Вырученные за товары деньги мужчина тратил на собственные нужды.