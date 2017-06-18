Cегодня в Югре горел автомобиль «Nissan Cefiro»
Опубликовано: 18 июня 2017, 21:35 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня в Нижневартовске ХМАО горел автомобиль «Nissan Cefiro».
В 16:32 поступило сообщение о возгорании автомобиля «Nissan Cefiro». Пожар локализован в 16-44. Пожар ликвидирован в 17-10. К тушению пожара от подразделений МЧС привлекалось 1 единица техники, 8 человек личного состава, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Югре.
Рубрики: Нижневартовск, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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