Запрещенный алкоголь продолжают продавать в Югре. Штраф для предпринимателя составил лишь 3 000 рублей (Видео)

Белоярский суд за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена, назначил индивидуальному предпринимателю наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей, с конфискацией предметов административного правонарушения.

Еще в апреле этого года полицейские проверяли торговые точки города. При проверке одного из магазинов сведения о реализации некачественного алкоголя подтвердились. В продуктовом магазине торговали непищевой спиртосодержащей продукцией. Содержание спирта в лосьоне составляла 70 %. В количестве 212 штук данная продукция была изъята полицейскими.

Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по статье 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных) вещей, свободная реализация которых запрещена или ограничена». Изъятая алкогольная продукция по решению суда будет утилизирована, сообщает пресс-служба ОМВД России по Белоярскому району.