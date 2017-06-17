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Запрещенный алкоголь продолжают продавать в Югре. Штраф для предпринимателя составил лишь 3 000 рублей (Видео)

Опубликовано: 17 июня 2017, 6:55 | Служба новостей "ЮграPRO"

Белоярский суд за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена, назначил индивидуальному предпринимателю наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей, с конфискацией предметов административного правонарушения.

Еще в апреле этого года полицейские проверяли торговые точки города. При проверке одного из магазинов сведения о реализации некачественного алкоголя подтвердились. В продуктовом магазине торговали непищевой спиртосодержащей продукцией. Содержание спирта в лосьоне составляла 70 %. В количестве 212 штук данная продукция была изъята полицейскими.

Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по статье 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных) вещей, свободная реализация которых запрещена или ограничена». Изъятая алкогольная продукция по решению суда будет утилизирована, сообщает пресс-служба ОМВД России по Белоярскому району.

Рубрики: Белоярский район. Метки: , .


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