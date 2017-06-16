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Жителей Ханты-Мансийска приглашают на городской Пикник 15 июля

Опубликовано: 16 июня 2017, 11:06 | Служба новостей "ЮграPRO"

Событие, которое стало визитной карточкой летнего Ханты-Мансийска, в этом году пройдет с еще большим размахом. Темой нового «ПикникХМ» станут мечты.

На набережной будет работать более десяти тематических площадок: спортивная, детская, образовательная, туристическая, Аллея мастеров, зона питания и сцена, на которой будут выступать творческие коллективы города и района. Все развлекательные мероприятия будут бесплатными. Гостей на третьем городском пикнике ждут 15 июля с 12.00 до позднего вечера.

«Концепция мероприятия остается прежней — вместе с горожанами мы будем менять настроение окружной столицы»- говорит художественный оформитель общего пространства Пикника и фотозон Наталья Кириченко. – В этом году мы решили добавить чего-то необычного, фантазийного, такого, что увидишь не каждый день. Поэтому появилась тема — там, где живут мечты. А вдохновением для нашей команды стала сказка «Алиса в стране чудес», — говори она.

Мероприятие в Ханты-Мансийске проходит при поддержке нефтяной компании «Газпромнефть-Хантос» и Администрации города, сообщает Управление общественных связей.

Рубрики: Ханты-Мансийск. Метки: , , .


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