Югра осталась без будущего! 15 млрд рублей из Фонда Поколений уйдут на другие нужды

Вчера на совместном заседании Комитетов Думы Югры по бюджету, финансам, налоговой политике и социальной политике было принято решение о признании утратившими силу окружных законов № 137-оз от 27 декабря 2000 года и № 11-оз от 13 февраля 2002 года, связанных с предоставлением именных целевых денежных выплат. Таким образом, «ставится точка» на одном из самых амбициозных проектов первого всенародно-избранного губернатора Югры Александра Филипенко. Целью этого проекта было – обеспечить каждого родившегося после 2000 года югорчанина материальным капиталом и трудоустройством в будущем.

Согласно региональному закону был создан Фонд Поколений Югры, который получил от округа в виде имущества и денежных средств около 15 млрд рублей.

«Отсутствие механизма предоставления именных целевых выплат, а также невозможность определения круга лиц, имеющих право на их получение, неоднократно обсуждались депутатами Думы. В соответствии с законом эти выплаты не являются мерами социальной помощи или социальной поддержкой, в связи с чем они не могут быть перенесены в качестве расходных обязательств на бюджет. С учетом этого созданной для проработки этих вопросов рабочей группой было принято решение одобрить законопроект о признании утратившими силу данных окружных законов», — отметил заместитель председателя Думы Югры Александр Сальников.

Чуда, к сожалению, не случилось, и не будут молодые граждане Югры жить также как подданные монархов Объединенных Арабских Эмиратов. По достижении 18-летнего возраста молодые люди в Югре должна были получать именные выплаты, первые выплаты должны были бы начаться 1 января 2018 года.

«Состоялось совместное заседание двух комитетов. Мы с этой инициативой выступали еще в 2011 году, в 2012 году была создана рабочая группа, которая вынесла решение: отменить закон о выплатах и Фонд поколений ликвидировать. Это было о корректировке закона о денежных выплатах детям, родившимся после 2000 года, но в 2012 году мы закон отработали, но решение окончательного не было принято, а законы, за которые нам предложили голосовать вчера, и то, что было согласовано в 2012 году немного отличаются, поэтому мы вчера воздержались при голосовании. Правительство ХМАО выходит с инициативой об отмене выплат детям, родившимся после 2000 года. Мы и так уже очень много потеряли, и репутационные риски достаточно высокие и население не верит, а все, о чем вы там раньше обещали надо нести эту нагрузку. Дискуссия продолжится на заседании Думы и тогда будет принято окончательное решение», — депутат Думы Югры руководитель фракции политической партии ЛДПР Евгений Марков.

Дискуссия конечно на девятом заседании Думы ХМАО состоится, но вероятность того, что народные избранники проголосуют против решения об отмене именных выплат равна нулю, так как из 36 депутатов 25 являются членами партии «Единая Россия».