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Югорчанин за вылов стерляди может угодить в тюрьму на 2 года (Видео)

Опубликовано: 16 июня 2017, 15:49 | Служба новостей "ЮграPRO"

Полицейские Кондинского района задержали подозреваемого в незаконном вылове рыбы, занесенной в Красную книгу.

Так, сотрудники ОМВД выявили факт незаконного вылова рыбы «Стерлядь» на реке Конда вблизи деревни Алтай. Известно, что 41-летний житель района в неразрешенное для рыболовства время с помощью моторной лодки и запрещенных орудий лова выловил 62 особи стерляди. Сумма ущерба составила порядка 30 тысяч рублей.

Против рыбака возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба ОМВД России по Кондинскому району.

Рубрики: Кондинский район, Экология. Метки: , .


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