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Владелица иномарки такого не ожидала. В Югре пьяный угонщик застрял в палисаднике

Опубликовано: 16 июня 2017, 13:29 | Служба новостей "ЮграPRO"

Накануне вечером в дежурную часть Мегиона поступило сообщение от очевидцев о том, что в районе пересечения улиц Кузьмина и Нефтепромышленная автомобиль «Тойота HILUX» выехал за пределы дороги и застрял в палисаднике.

Сотрудники ДПС обнаружили, что за рулем машины находится пьяный мужчина. Документы на право управления этим авто отсутствовали, в связи с чем на место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.

В итоге, задержанным водителем оказался 27-летний мегионец, ранее судимый за угон автомобиля и состоящий на профилактическом учете, как лицо под административным надзором. Затем стало известно, что мужчина взял автомобиль с территории СТО, где работает автослесарем. Со слов подозреваемого, за руль чужого автомобиля он сел для того, чтобы добраться до дому.

Полицейские установили хозяйку машины и сообщили ей об угоне. Женщина написала заявление.

Теперь возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание, которое может грозить угонщику — лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает пресс-служба ОМВД России по Мегиону.

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