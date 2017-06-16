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В Сирии убит лидер террористической организации «Исламское государство»

Опубликовано: 16 июня 2017, 12:17 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Сирии в результате авиационного удара убит лидер террористической организации «Исламского государства», запрещенного в России Абу Бакр аль-Багдади, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство оборона РФ.

Лидер террористической организации «Исламское государство» мог быть уничтожен во время удара российской авиации по командному пункту террористов под Раккой, где проводилось совещание высокопоставленных террористов.

Рубрики: Страна и Мир.


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