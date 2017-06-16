В предстоящие выходные в окружном центре Югры пройдет «Папа Фест»

Ханты-Мансийцев ждут конкурсы для отцов и детей, мастер-классы, соревнования от клуба «LaserStrike», концертную программу коллективов и солистов КДЦ «Октябрь».

Говоря о значимости мероприятия, заместитель директора «КДЦ «Октябрь» Екатерина Гарькина отметила: «Роль папы в воспитании детей – неоспорима. Каждый ребенок должен чувствовать любовь и заботу, сильное плечо, поддержку и защиту. Этим мероприятием мы хотим еще раз привлечь внимание к самому понятию отцовства. В этот день теплые слова прозвучат об отцах, чей вклад в становление ребенка не менее важен, чем вклад мамы».

Напомним, что в России День отца отмечается сравнительно недавно, в третье воскресение июня, и не является официальным праздником. Однако, некоторых регионах страны он проводится уже несколько лет и утвержден законодательно, сообщает Управление общественных связей Ханты-Мансийска