Пятница, 16 июня 2017 18+

Комментарии:

Сургутский полицейский Андрей Умаров получил медаль «За спасение погибавших»

Опубликовано: 16 июня 2017, 15:45 | Служба новостей "ЮграPRO"

В правительстве Югры состоялась торжественная церемония награждения полицейского, спасшего на пожаре ребенка. Прапорщик Росгвардии из Сургута Андрей Умаров Указом Президента Российской Федерации удостоен медали «За спасение погибавших». В декабре прошлого года страж порядка, рискуя собственной жизнью, вынес из горящего дома шестилетнюю Алису Зарипову. 

Пожар случился 8 декабря в Сургуте на Комсомольском проспекте. Первым на место возгорания прибыл экипаж, в составе которого был Андрей Умаров. Не дожидаясь спасателей, он трижды заходил в дом, прежде, чем обнаружил девочку.

«Андрею Сергеевичу пришлось получать практический опыт и использовать его в условиях, когда он встал на защиту самого основного конституционного права человека — права на жизнь», — сказала Наталья Комарова и поблагодарила полицейского: «Алиса здорова, мы видим ее улыбку.  Спасибо Вам, уважаемый Андрей Сергеевич, от всех нас за проявленные в критический момент мужество, профессионализм, решимость».

Награду Андрею Умарову вручил полковник полиции, заместитель командующего Уральским округом войск нацгвардии Александр Александров.

Мама спасенной девочки Ирина Зарипова в очередной раз поблагодарила полицейского и обратилась к Наталье Комаровой и Александру Александрову: «Спасибо вам за то, что вы на государственном уровне оценили этот подвиг».

Сам же Андрей Умаров к своему подвигу относится скромно. По словам полицейского, в ситуации, когда необходимо спасти чью-то жизнь, о собственной безопасности не задумываешься. К счастью, такие происшествия случаются не часто, сообщает пресс-центр Правительства ХМАО.

Рубрики: Общество, Сургут. Метки: , , , , , .


Рейтинг новости:

82
Просмотры:
2
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

При содействии депутата Алексея Андреева 25 семей Мегиона получили необходимую одежду и обувь

Опубликовано 16 июня 2017, 17:40

15-го июня в Мегионе состоялась акция «Твори добро», в рамках которой осуществляется помощь семьям, оказавшимся, по разным причинам, в трудной жизненной ситуации. Данная акция, запущенная в Мегионе фондом местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ» впервые еще в 2012 ... Читать полностью >>

В предстоящие выходные в окружном центре Югры пройдет «Папа Фест»

Опубликовано 16 июня 2017, 16:33

Ханты-Мансийцев ждут конкурсы для отцов и детей, мастер-классы, соревнования от клуба «LaserStrike», концертную программу коллективов и солистов КДЦ «Октябрь». Говоря о значимости мероприятия, заместитель директора «КДЦ «Октябрь» Екатерина Гарькина отметила: «Роль папы в воспитании детей – ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO