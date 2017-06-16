Сургутский полицейский Андрей Умаров получил медаль «За спасение погибавших»

В правительстве Югры состоялась торжественная церемония награждения полицейского, спасшего на пожаре ребенка. Прапорщик Росгвардии из Сургута Андрей Умаров Указом Президента Российской Федерации удостоен медали «За спасение погибавших». В декабре прошлого года страж порядка, рискуя собственной жизнью, вынес из горящего дома шестилетнюю Алису Зарипову.

Пожар случился 8 декабря в Сургуте на Комсомольском проспекте. Первым на место возгорания прибыл экипаж, в составе которого был Андрей Умаров. Не дожидаясь спасателей, он трижды заходил в дом, прежде, чем обнаружил девочку.

«Андрею Сергеевичу пришлось получать практический опыт и использовать его в условиях, когда он встал на защиту самого основного конституционного права человека — права на жизнь», — сказала Наталья Комарова и поблагодарила полицейского: «Алиса здорова, мы видим ее улыбку. Спасибо Вам, уважаемый Андрей Сергеевич, от всех нас за проявленные в критический момент мужество, профессионализм, решимость».





Награду Андрею Умарову вручил полковник полиции, заместитель командующего Уральским округом войск нацгвардии Александр Александров.

Мама спасенной девочки Ирина Зарипова в очередной раз поблагодарила полицейского и обратилась к Наталье Комаровой и Александру Александрову: «Спасибо вам за то, что вы на государственном уровне оценили этот подвиг».

Сам же Андрей Умаров к своему подвигу относится скромно. По словам полицейского, в ситуации, когда необходимо спасти чью-то жизнь, о собственной безопасности не задумываешься. К счастью, такие происшествия случаются не часто, сообщает пресс-центр Правительства ХМАО.