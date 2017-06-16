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При содействии депутата Алексея Андреева 25 семей Мегиона получили необходимую одежду и обувь

Опубликовано: 16 июня 2017, 17:40 | Служба новостей "ЮграPRO"

15-го июня в Мегионе состоялась акция «Твори добро», в рамках которой осуществляется помощь семьям, оказавшимся, по разным причинам, в трудной жизненной ситуации. Данная акция, запущенная в Мегионе фондом местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ» впервые еще в 2012 году, на сегодняшний день расширила географию, приобрела регулярный характер и стала доброй традицией не только для жителей города. 

В этот раз в акции приняли участие 25 семей, среди которых многодетные семьи, одинокие пенсионеры и семьи, находящиеся, по тем ли иным причинам, в трудной жизненной ситуации. Всем участникам акции была оказана помощь в виде одежды и обуви для детей и взрослых. Все участники акции выражали искреннюю благодарность организаторам – специалистам фонда «МЫ ВМЕСТЕ» и учредителю фонда, депутату Думы Югры — Алексею Андрееву.

Акция «Твори добро» способствует улучшению качества жизни отдельных категорий граждан и тем самым улучшает эмоциональную обстановку в семьях, а значит и в городе. Напоминаем, что каждый из горожан может внести свой вклад в оказание помощи нуждающимся в ней семьям посредством вещей, обуви и школьных принадлежностей – уже в августе в Мегионе пройдет акция «Собери ребенка в школу».

Рубрики: Мегион, Общество. Метки: , , , , , , .


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