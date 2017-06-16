На трассе в Югре столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие
Опубликовано: 16 июня 2017, 9:36 | Служба новостей "ЮграPRO"
За прошедшие сутки в ХМАО было зарегистрировано шесть ДТП, в которых семь человек получили травмы различной степени тяжести.
Утром 15 июня, на 11 километре автодороги «Нефтеюганск — подъезд к левому берегу реки Обь», водитель «Мицубиси Лансер», двигаясь из Нефтеюганска в сторону поселка Тундрино, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомобилями: «ВАЗ 21150», «Шевроле НИВА» и «ВАЗ 217130». В результате аварии водитель «ВАЗ 21150» и «Шевроле НИВА» получили травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.
Рубрики: Нефтеюганский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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А где ГБДД опять по кустам прятались?
есть народная пословица не уверен не обгоняй. видать многие его не знают
Слышь ты, какое ГАИ на Тундринской дороге, и как можно было на пустой дороге найти три машины и собрать их в кучу, это надо быть каким дебилом.