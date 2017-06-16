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На трассе в Югре столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие

Опубликовано: 16 июня 2017, 9:36 | Служба новостей "ЮграPRO"

За прошедшие сутки в ХМАО было зарегистрировано шесть ДТП, в которых семь человек получили травмы различной степени тяжести.

Утром 15 июня, на 11 километре автодороги «Нефтеюганск — подъезд к левому берегу реки Обь», водитель «Мицубиси Лансер», двигаясь из Нефтеюганска в сторону поселка Тундрино, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомобилями: «ВАЗ 21150», «Шевроле НИВА» и «ВАЗ 217130». В результате аварии водитель «ВАЗ 21150» и «Шевроле НИВА» получили травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.

Рубрики: Нефтеюганский район, Происшествия. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Аноним:
    16 июня 2017 в 09:41

    А где ГБДД опять по кустам прятались?

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  2. Аноним:
    16 июня 2017 в 09:42

    есть народная пословица не уверен не обгоняй. видать многие его не знают

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  3. Аноним:
    16 июня 2017 в 10:12

    Слышь ты, какое ГАИ на Тундринской дороге, и как можно было на пустой дороге найти три машины и собрать их в кучу, это надо быть каким дебилом.

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