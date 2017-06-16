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Генеральный директор ФИДЕ Борт Джеффри: «Ханты-Мансийск – это гордость России»

Опубликовано: 16 июня 2017, 12:41 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сегодня на пресс-конференции в столице Югры Генеральный директор Международной шахматной федерации ФИДЕ Борт Джеффри заявил, что Ханты-Мансийск – это гордость России.

«Ханты-Мансийск – это гордость России. У мужчин самым серьезным соперником сборной России по шахматом будет сборная Китая, а  женщинам кроме китаянок еще придется побороться с командой из Грузии. Самые сильные в мире женские шахматные команды – это Россия, Китай и Грузия», — отметил Борт Джеффри.

Напомним, что сегодня в Ханты-Мансийске в 19:00 состоится открытие сразу двух Чемпионатов мира по шахматам: Командного Чемпионата Мира и Командного Чемпионата Мира среди женщин. Первый ход на шахматной доске будет сделан завтра 17 июня 2017 года в 15:00.

Рубрики: Спорт, Ханты-Мансийск. Метки: .


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