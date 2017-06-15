Четверг, 15 июня 2017 18+

Комментарии:

Заплывы детей на мусорном озере. Мэру Сургута Шувалову указали на серьезную опасность в городе

Опубликовано: 15 июня 2017, 13:41 | Служба новостей "ЮграPRO"

Эксперты Народного фронта в Югре обратили внимание властей Сургута на опасный объект в центре города. История рукотворного пруда в 34 микрорайоне на улице Мира 55 имеет давнюю историю. Несколько лет назад территорию между домами отвели под строительство торгового комплекса с крытыми парковками, и даже два этажа парковок продали горожанам близлежащих домов. Но застройщик не смог справиться с грунтовыми водами на площадке, которые поглотили начавшееся строительство и прилегающую к нему территорию.

В итоге на месте городского пустыря образовался пруд. Сегодня залитый водой котлован окружен строительным и бытовым мусором. В мае горожане выставили этот объект на интерактивную карту свалок, тем самым напомнив главе Сургута, что многолетнюю проблему все-таки пора решать.

«Мы обследовали объект, сегодня водоем практически не защищен от проникновения на бывшую стройплощадку жителей близлежащих домов: забор, который когда-то окружал стройку, местами покосился, местами отсутствует вовсе, — отмечает член регионального штаба Инна Бирук. – Осложняет ситуацию то, что котлован облюбовали местные ребятишки. На остатках строительного мусора они устраивают экстремальные заплывы. По рассказам детей, в жару они купаются в водоеме, не обращая внимания на то, что воде подтоплены остатки бетонной заливки и железной арматуры».

По словам жильцов микрорайона, взрослые, если видят детей на воде, пытаются их вразумить, обращались жители с проблемой и к участковым, но постоянный патруль на водоеме не установить. Вряд ли поможет новый забор, дети все равно лазейку найдут. Особенное если учесть, что впереди летняя жара, а в Сургуте нет ни одного обустроенного официального пляжа.

«Мы выяснили, что в этом микрорайоне детям просто негде проводить безопасно время, – говорит эксперт ОНФ в Югре Карина Гаджиева. – В ближайшей округе на десятки многоэтажных домов нет ни парков отдыха, ни развлекательных центров или хорошо оснащенных детско-спортивных площадок. Поэтому ребятня и собирается на опасном пустыре».

Эксперты ОНФ в Югре взяли проблему на контроль и предлогают властям Сургута превратить опасный объект в центре города в место отдыха.

«Так как за долгое время не нашлось инвестора, готового приобрести данный участок в центре города, чтобы все-таки построить здесь какой-либо объект, может, не стоит бороться с природой, — считает Бирук. – Водоем уже есть, осталось его благоустроить, превратив в комфортное место отдыха горожан: облагородить берега, установить освещение и лавочки, детские городки. Эта зона отдыха не будет пустовать».

Рубрики: Общество, Сургут. Метки: , , , , .


Рейтинг новости:

55
Просмотры:
2
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Прямая линия с Владимиром Путиным 2017 (Онлайн трансляция)

Опубликовано 15 июня 2017, 14:11

Сегодня, 15 июня, президент России Владимир Путин проводит прямую линию с населением страны. Глава государства в очередной раз ответит на вопросы, волнующие россиян. Напомни, это уже 15-я по счету прямая линия с президентом. Общение с людьми ... Читать полностью >>

И вновь люди в ХМАО остались без зарплаты. Более 1 млн рублей задолжало ООО «Обьспецмонтаж» своим работникам

Опубликовано 15 июня 2017, 12:02

Государственная инспекция труда в Югре провела проверку в ООО «Обьспецмонтаж» (г. Нижневартовск). В ходе проверки сотрудники инспекции выявили задолженность по выплате заработной платы перед 27 работниками, на общую сумму 1 млн 065 тыс. 638 рублей. Стоит ... Читать полностью >>

Внимание! В окружном центре Югры ищут предполагаемого преступника Абида Мазаева

Опубликовано 15 июня 2017, 11:20

Полиция Ханты-Мансийска разыскивает Мазаева Абида Магомедовича, 03.09.1972 г.р., уроженец с. Кулецма Левашинского района Дагестанской АССР. Его подозревают в совершении преступления, по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Тех, кто располагает информацией о месте нахождения Мазаева ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO