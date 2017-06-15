Заплывы детей на мусорном озере. Мэру Сургута Шувалову указали на серьезную опасность в городе

Эксперты Народного фронта в Югре обратили внимание властей Сургута на опасный объект в центре города. История рукотворного пруда в 34 микрорайоне на улице Мира 55 имеет давнюю историю. Несколько лет назад территорию между домами отвели под строительство торгового комплекса с крытыми парковками, и даже два этажа парковок продали горожанам близлежащих домов. Но застройщик не смог справиться с грунтовыми водами на площадке, которые поглотили начавшееся строительство и прилегающую к нему территорию.

В итоге на месте городского пустыря образовался пруд. Сегодня залитый водой котлован окружен строительным и бытовым мусором. В мае горожане выставили этот объект на интерактивную карту свалок, тем самым напомнив главе Сургута, что многолетнюю проблему все-таки пора решать.

«Мы обследовали объект, сегодня водоем практически не защищен от проникновения на бывшую стройплощадку жителей близлежащих домов: забор, который когда-то окружал стройку, местами покосился, местами отсутствует вовсе, — отмечает член регионального штаба Инна Бирук. – Осложняет ситуацию то, что котлован облюбовали местные ребятишки. На остатках строительного мусора они устраивают экстремальные заплывы. По рассказам детей, в жару они купаются в водоеме, не обращая внимания на то, что воде подтоплены остатки бетонной заливки и железной арматуры».







По словам жильцов микрорайона, взрослые, если видят детей на воде, пытаются их вразумить, обращались жители с проблемой и к участковым, но постоянный патруль на водоеме не установить. Вряд ли поможет новый забор, дети все равно лазейку найдут. Особенное если учесть, что впереди летняя жара, а в Сургуте нет ни одного обустроенного официального пляжа.

«Мы выяснили, что в этом микрорайоне детям просто негде проводить безопасно время, – говорит эксперт ОНФ в Югре Карина Гаджиева. – В ближайшей округе на десятки многоэтажных домов нет ни парков отдыха, ни развлекательных центров или хорошо оснащенных детско-спортивных площадок. Поэтому ребятня и собирается на опасном пустыре».

Эксперты ОНФ в Югре взяли проблему на контроль и предлогают властям Сургута превратить опасный объект в центре города в место отдыха.

«Так как за долгое время не нашлось инвестора, готового приобрести данный участок в центре города, чтобы все-таки построить здесь какой-либо объект, может, не стоит бороться с природой, — считает Бирук. – Водоем уже есть, осталось его благоустроить, превратив в комфортное место отдыха горожан: облагородить берега, установить освещение и лавочки, детские городки. Эта зона отдыха не будет пустовать».