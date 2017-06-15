Во дворе жилого дома в Югре водитель «Мерседеса» сбил 4-летнего ребенка
Опубликовано: 15 июня 2017, 9:13 | Служба новостей "ЮграPRO"
За прошедшие сутки в ХМАО зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили травмы, в том числе один ребенок.
Накануне вечером на ул. Степана Повха города Когалым водитель, управляя автомобилем «Мерседес», при движении в жилой зоне, наехал на несовершеннолетнего пешехода. В результате происшествия 4-летняя девочка получила травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Югре.
Рубрики: Когалым, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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