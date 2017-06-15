Внимание! В окружном центре Югры ищут предполагаемого преступника Абида Мазаева
Опубликовано: 15 июня 2017, 11:20 | Служба новостей "ЮграPRO"
Полиция Ханты-Мансийска разыскивает Мазаева Абида Магомедовича, 03.09.1972 г.р., уроженец с. Кулецма Левашинского района Дагестанской АССР. Его подозревают в совершении преступления, по статье «применение насилия в отношении представителя власти».
Тех, кто располагает информацией о месте нахождения Мазаева А.М. просят позвонить в ОУР МОМВД России «Ханты-Мансийский» по телефонам: 333277, 89825073424.
Рубрики: Ханты-Мансийск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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