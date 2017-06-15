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Владимир Путин попросил чиновников в Югре посчитать количество людей, нуждающихся в переселении из строительных вагончиков

Опубликовано: 15 июня 2017, 22:07 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сегодня во-время прямого эфира с президентом России жительница города Нягань ХМАО рассказала Владимиру Путину о том, что она более 40 лет прожила в строительном вагончике и вырастила там двоих детей.

«Мы живем в строительных вагончиках, которым уже более 40 лет. У нас в округе работает программа по сносу и расселению вагон-городков. Я сюда приехала молодой, успела родить и вырастить двух детей. До каких пор люди будут жить в таких условиях?», — спросила женщина из Югры президента Путина.

«Вагончики вообще не являются жильем… Деньги в программе на расселение вагон-городков есть. В том числе и на 2017 год. Мы будем выделять деньги до тех пор, пока не расселим. Просьба к коллегам из регионов — правильно оценить масштабы проблемы. Посчитать количество людей, нуждающихся в поддержке. Повторяю еще раз: деньги на это выделены», — ответил Владимир Путин.

Удивительно, что люди живут в таких нечеловеческих условиях не в беднейших регионах России, а в регионе. который добывает более половины российской нефти, а как становится известно со слов Владимира Путина — федеральный центр имеет деньги на эти цели, а «слуги народа» даже не в состоянии посчитать своих хозяев, так не пора ли перейти на самообслуживание… Не слишком ли дорогое удовольствие содержать армию чиновников.

И это еще не все: не знает Владимир Владимирович о том, что люди в столице Югры живут в гаражах, вероятно, лет через пять, и об этой проблеме узнает гарант Конституции.

 

Рубрики: Нягань, Общество. Метки: , , , .


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