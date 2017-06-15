В Югре целый город остается без питьевой воды

В городе Пыть-Яхе ХМАО с марта по июнь 2017 года чиновники городской администрации не занимаются вопросом обеспечения горожан питьевой водой.

Закупленные емкости для слива отработанной воды по-прежнему не установлены, территория завалена мусором, не построена электрическая эстакада, нет подъездных путей. Три контейнера чешского изготовления, на которые нет даже проекта и они бездейственно стоят в закрытом ангаре, сообщает пресс-служба ХМРО ЛДПР.

«Главные вопросы, которые у меня возникли при посещении данного объекта, это, как будет осуществляться утилизация шлама отработанной воды, как на станцию будут доставляться химреагенты, где предполагаются места захоронения. Класс опасности у этих химреагенто в достаточно высок, и я боюсь, что такие методы очистки не улучшат ситуацию в Пыть-Яхе, а наоборот ухудшат, в том числе и экологическую. Мы продолжаем держать этот вопрос на жестком контроле, будем плотно взаимодействовать с прокуратурой и другими правоохранительными органами, чтобы не допустить нарушений закона при возведении данного объекта», — заявил депутат Думы Югры Виктор Сысун.