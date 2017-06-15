Прямая линия с Владимиром Путиным 2017 (Онлайн трансляция)

Сегодня, 15 июня, президент России Владимир Путин проводит прямую линию с населением страны. Глава государства в очередной раз ответит на вопросы, волнующие россиян. Напомни, это уже 15-я по счету прямая линия с президентом.

Общение с людьми началось в 12:00 по московскому времени. Ведет программу, студия которой разместилась в Гостином дворе, Татьяна Ремезова (ВГТРК) и Дмитрий Борисов (Первый канал), сообщает агентство РИА Новости.

В этом году принимать вопросы начали с 4 июня. За сутки до прямой линии поступило более 1,6 миллиона вопросов президенту, рассказал накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в основном граждан волнуют социальная тематика, ЖКХ и здравоохранение, в меньшей степени — внешняя политика. Кстати, во многих обращениях люди просят помощи у президента, так как порой им бывает легче достучаться до Кремля, чем до чиновников на местах. При этом Песков подчеркнул, что зачастую дело даже не в руководителе региона, а в чиновниках, которые находятся «на переднем крае общения с гражданами» и иногда демонстрируют «не желание помочь, а желание заниматься отписками».