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Праздник пролетел, а селфи остались – югорчане отметили Дни городов

Опубликовано: 15 июня 2017, 10:20 | Служба новостей "ЮграPRO"

1000 селфи, 3000 врученных подарков и 850 погружений в виртуальный мир – таковы цифровые итоги минувших выходных в Югре. Атмосфера высоких технологий охватила Нижневартовск и Ханты-Мансийск, жители которых отмечали Дни городов 10 и 12 июня. Югорчане включались в праздник на высоких скоростях «МегаФона».

В самом сердце инноваций побывали свыше 10 000 жителей Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Гости так активно вели онлайн-трансляции с места событий и размещали фото в социальных сетях, что интернет-трафик увеличился сразу в 2 раза.

«Наша сеть отлично справилась с повышенной нагрузкой. Мы не только показали югорчанам инновационные решения и высокотехнологичные развлечения, но и обеспечили высокоскоростной 4G-интернет на площадке с тысячами абонентов. Средняя скорость составила 40 Мбит/с», – поделился руководитель по инфраструктуре «МегаФона» в ХМАО-Югре Алексей Тащиев.

Внимание горожан было захвачено по-настоящему быстрыми развлечениями от мобильного оператора. На празднике югорчан ждали гонки на сегвеях, уроки по завоеванию интернет-симпатий от популярных блогеров, состязания с участием роботов и аттракцион виртуальной реальности.

Гости праздника соревновались в силе мысли на hi-tech-аттракционе  Duel Mindflex, обходили препятствия в виртуальной реальности, летали на 4G-скоростях «МегаФона». Почти тысячу кадров с праздника с хештегшами #ВключайсяНижневартовск и #ВключайсяХантыМансийск разместили пользователи в интернете, а все желающие получили в подарок распечатанные фотографии.

Помимо развлечений вызвала интерес и новая тарифная линейка оператора «Включайся!» – югорчане в мобильном пункте могли сразу сделать выбор в пользу выгодного общения и скоростного интернета и стать абонентами «МегаФона».

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , .


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