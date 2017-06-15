Опасно находиться на даче! Клещи покусали более 900 югорчан

По данным еженедельного эпидмониторинга Роспотребнадзора Югры на 8 июня зарегистрировано 912 человек, обратившихся в медицинские организации в связи с присасыванием клещей, из них 132 ребенка. За аналогичный период 2016 года было зарегистрировано 1498 человек, из них 201 ребенок.

Стоит сказать, больше всего человек пострадало на дачных и садовых участках — 258 случаев. На втором месте — черта города/поселка — 233 случая. После пребывания в лесу 211 человек обнаружили на своем теле «неприятного гостя». Самый маленький показатель присасывания клещей – на кладбище, где клещи покусали лишь 10 человек.

Кроме того, Роспотребнадзор сообщает, что самая высокая обращаемость населения зарегистрирована в Ханты-Мансийске (151 случай). На втором месте Пыть-Ях с показателем 124 случай. Не мало людей пострадало и в Кондинском районе, это чуть более 100 человек. Безопаснее всего в Белоярском и Покачах, там зарегистрировано по одному случаю укуса. И вообще не зарегистрировано ни одно случая укуса клещами в Березовском районе и Радужном.

«За 23 неделю исследовано 80 клещей, в том числе снятых с людей 61 клещей, на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) – 52 клещей, из них 0 клещей положительных. На наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза – болезнь Лайма (ИКБ) исследовано 54 клеща, из них 13 положительных. На наличие возбудителя моноцитарного эрлихоза человека (МЭЧ) исследовано 45 клещей, положительных не обнаружено. На наличие гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) исследовано 45 клещей, из них все отрицательные», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Югры.