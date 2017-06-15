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Мастер буровой попался на преступлении, мужчина вывозил трубы с месторождения в Югре

Опубликовано: 15 июня 2017, 10:59 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сотрудники полиции Нефтеюганского района расследуют уголовное дело по факту растраты вверенного имущества.

В дежурную часть поступило сообщение от работников службы безопасности нефтедобывающего предприятия о том, что ими была остановлена машина, перевозящая трубы. Сопроводительные документы на груз вызвали сомнение в подлинности.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейскими установлен 25-летний подозреваемый, работающий мастером буровой на предприятии.

Являясь материально-ответственным лицом, мужчина составил подложные товарные накладные, по которым планировал вывезти с территории месторождения около 50 металлических труб. Похищенное имущество правонарушитель собирался продать. Стоит сказать, ущерб составил сумму около 900 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганскому району.

Рубрики: Нефтеюганский район. Метки: , .


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