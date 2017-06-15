И вновь люди в ХМАО остались без зарплаты. Более 1 млн рублей задолжало ООО «Обьспецмонтаж» своим работникам

Государственная инспекция труда в Югре провела проверку в ООО «Обьспецмонтаж» (г. Нижневартовск). В ходе проверки сотрудники инспекции выявили задолженность по выплате заработной платы перед 27 работниками, на общую сумму 1 млн 065 тыс. 638 рублей.

Стоит сказать, что виновные лица привлечены к административной ответственности, руководителю выдано предписание. Однако, людям, страдающим от произвола работодателя, придется подождать до 23 июня. Именно до этой даты организация обязана выплатить долги по зарплате, сообщает пресс-служба государственной инспекции труда в Югре.