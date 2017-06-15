И вновь люди в ХМАО остались без зарплаты. Более 1 млн рублей задолжало ООО «Обьспецмонтаж» своим работникам
Опубликовано: 15 июня 2017, 12:02 | Служба новостей "ЮграPRO"
Государственная инспекция труда в Югре провела проверку в ООО «Обьспецмонтаж» (г. Нижневартовск). В ходе проверки сотрудники инспекции выявили задолженность по выплате заработной платы перед 27 работниками, на общую сумму 1 млн 065 тыс. 638 рублей.
Стоит сказать, что виновные лица привлечены к административной ответственности, руководителю выдано предписание. Однако, людям, страдающим от произвола работодателя, придется подождать до 23 июня. Именно до этой даты организация обязана выплатить долги по зарплате, сообщает пресс-служба государственной инспекции труда в Югре.
Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: Государственная инспекция труда Югры, Обьспецмонтаж, ХМАО, Югра.
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