Губернатор Югры поздравила сотрудников ОКБ с предстоящим Днем медицинского работника

Сегодня в ОКБ Ханты-Мансийска состоялась встреча пациентов и врачей в торжественной обстановке. Некоторые пациенты пришли, чтобы поделиться своими счастливыми историями, которые случились в стенах учреждения. Они поблагодарили врачей и поздравили их с предстоящим Днем медицинского работника.

«Руки добра» — так назвали организаторы свою акцию, которая собрала в холле медицинского учреждения пациентов, их лечащих врачей, лидеров донорского движения, представителей органов власти. Поздравить врачей пришла и Губернатор Наталья Комарова.

В холле больницы работала творческая художественная мастерская «Спасибо доктор!». Маленькие пациенты совместно с волонтерами рисовали свои счастливые истории. Детские рисунки малыши подарили врачам и гостям медицинского учреждения.







На прямую связь с Ханты-Мансийском вышли родители детей из Нефтеюганска, за жизнь которых в декабре 2016 года боролись и молились все югорчане. В кратчайшие сроки в Ханты-Мансийске были мобилизованы все силы российской и югорской медицины. Поблагодарили родители из Нефтеюганска всех медицинских работников и жителей Югры за подвиг, который совершили всем югорским Миром, сообщает пресс-центр Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.