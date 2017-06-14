Югорчанин до смерти «прокатил» односельчанина на крыше трактора
Опубликовано: 14 июня 2017, 13:04 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сургутский следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
Стало известно, что 27 мая один из жителей сельского поселения Угут Сургутского района ХМАО перевозил своего 21-летнего односельчанина на крыше кабины трактора «Беларус». Двигаясь по поселку вдоль правого берега реки Большой Юган, мужчина наехал правыми колесами трактора на скрытую под водой яму. В результате молодой человек упал с крыши на землю. От полученных травм «пассажир» скончался на месте происшествия.
«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Югре.
Рубрики: Общество, Происшествия, Сургутский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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