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В столице Югры пройдут 2 Командных Чемпионата Мира по шахматам

Опубликовано: 14 июня 2017, 16:00 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Ханты-Мансийске с 16 по 27 июня пройдут два Чемпионатов Мира по шахматам: Командный Чемпионат Мира и Командный Чемпионат Мира среди женщин.

В Командном Чемпионате Мира примут участие команды из России, Китая, США, Украины, Индии, Норвегии, Турции, Польши и Белоруссии, кстати в мировом первенстве могут принять участие и мужчины и женщины.

В Командный Чемпионат Мира среди женщин поборятся команды из Грузии, России, Китая, Польши, Украины, Индии, США и Вьетнама.

Отметим, что в составе российской команды будет выступать Ольга Гиря из Лангепаса.

Лидерами обоих чемпионатов являются команды из Китая, второе место занимают российские команды.

В Ханты-Мансийск приедут знаменитые шахматисты – это чемпион мира ФИДЕ Руслан Пономарев из Украины, чемпион Европы по быстрым шахматам Ян-Кшиштоф Дуда из Польши, победительница Гран-при ФИДЕ среди женщин Цзюй Вэньцзюнь из Китая, чемпионка Азии Харика Дронавалли из Индии и другие выдающиеся гроссмейстеры.

Соревнования пройдут в Югорской шахматной академии, и будут состоять из 9 туров по круговой системе. Одновременно игры будут проводиться на 40 шахматных досках.

Для справки. Командный чемпионат мира по шахматам проводит ФИДЕ с 1985 года. Первые четыре года он проходил в швейцарском Люцерне. За свою историю турнир проводился 10 раз. В шести из них победу праздновала команда СССР и России. Что касается женского командного чемпионата, то впервые он состоялся в 2007 году в Екатеринбурге. С этого времени турнир проводится каждые два года, и российской команде ни разу не удавалось завоевать золото.

Рубрики: Спорт, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , , , , , .


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