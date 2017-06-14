В ХМАО спасатели нашли на берегу реки тело китайца
Опубликовано: 14 июня 2017, 12:46 | Служба новостей "ЮграPRO"
Поисково-спасательная группа из работников отрядов, дислоцирующихся в Кондинском и Октябрьском районах, осуществляла поиск в 60 км от п. Няксимволь (Березовский район) гражданина Китая, который 4 июня, находясь на геологической базе, упал в горную реку.
Стоит сказать, поисковая группа обследовала 110 км береговой линии реки Северная Сосьва и 12 июня тело мужчины найдено и передано полицейским.
Кроме того, еще одна трагедия произошла в минувшие выходные на реке Иртыш, в районе моста «Красный дракон» города Ханты-Мансийска. 11 июня перевернулось маломерное судно, в котором находились пять человек: троих пострадавших спасли очевидцы, тела двух – в настоящее время не обнаружены.
«Спасатели учреждения обследовали 183 км береговых линий реки Иртыш. Поиск результатов не дал», — сообщили в пресс-службе Центроспас – Югории.
Рубрики: Березовский район, Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: «Центроспас-Югория», ХМАО, Югра.
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