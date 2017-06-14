Традиционная акция фонда «МЫ ВМЕСТЕ» «Твори добро» прошла в Нижневартовске

В минувшую пятницу в городе Нижневартовске состоялась акция «Твори добро», в рамках которой осуществляется помощь семьям, оказавшимся, по разным причинам, в трудной жизненной ситуации. Данная акция, запущенная фондом местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ» впервые еще в 2012 году в Мегионе, на сегодняшний день расширила географию, приобрела регулярный характер и стала доброй традицией не только для жителей Мегиона, но и для вартовчан.

В этот раз в акции приняли участие 35 семей, которые были приглашены через проект «Помоги продержаться» общественной организации «Молодая семья», а также направлены из центров социального обслуживания «Кардея» и «Диалог». Всем участникам акции была оказана помощь в виде одежды и обуви для детей и взрослых. Жители Нижневартовска выражали благодарность организаторам – специалистам фонда «МЫ ВМЕСТЕ» и его учредителю депутату Думы Югры Алексею Андрееву: «Сегодня такая жизнь – каждый хочет денег заработать, где-то схитрить, чтобы самому лучше жилось, — о ближнем никто не думает. Хорошо, что есть такие люди, как Алексей Владимирович, я с ним ведь даже не знакома лично, а он вот как сильно помог моей семье. Спасибо, от всей души!», — поделилась одна из участниц акции.

«Философия нашего фонда заключена в простой мысли – объединив усилия можно справиться с любыми невзгодами. Это очень понятная идея для нашего народа, ведь на протяжении многовековой истории нашего государства на нас неоднократно совершались нападения и набеги, но как только на нашу землю приходил враг – весь народ вставал на защиту и отражал нападение. Это у нас в культуре– «вместе — мы сила», и эта простая истина и сегодня, в мирное время – очень эффективна, только теперь направлена не на войну, а на созидание – на помощь семьям», — поделился депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Алексей Андреев.

Фонд «МЫ ВМЕСТЕ» за помощь в проведении акции «Твори добро» благодарит своего постоянного партнера – Генерального директора гипермаркета «Планета одежды и обуви» Коштиева Саидшо Абдулмаджидовича, а также новых партнеров: магазин «Бегемотик», ИП Валишев Э.Р., ИП Погосян Г.Э., магазин Lerros, ООО «Закриев и Ко» и других партнеров и граждан, которые предоставили вещи для проведения акции, за неравнодушное отношение к благосостоянию семей и за посильный вклад в улучшение качества жизни в городе!

Акция «Твори добро» способствует улучшению качества жизни отдельных категорий граждан и тем самым улучшает эмоциональную обстановку в семьях, а значит и в городе. Напоминаем, что каждый из горожан может внести свой вклад в оказание помощи нуждающимся в ней семьям посредством вещей, обуви и школьных принадлежностей – уже в августе в Нижневартовске пройдет акция «Собери ребенка в школу».