Свора из 12-ти собак в Югре насмерть загрызла мужчину, возбуждено уголовное дело
Опубликовано: 14 июня 2017, 15:29 | Служба новостей "ЮграPRO"
Возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в городе Советском, статья «причинение смерти по неосторожности».
Известно, что в ночь с 13 на 14 июня 2017 года в районе Промбазы в городе Советский не менее 12 собак напали на местного жителя. От травм, нанесенных собаками, мужчина скончался на месте ЧП.
По уголовному делу проводится расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего и владельцы собак, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.
Рубрики: Происшествия, Советский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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