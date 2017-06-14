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Свора из 12-ти собак в Югре насмерть загрызла мужчину, возбуждено уголовное дело

Опубликовано: 14 июня 2017, 15:29 | Служба новостей "ЮграPRO"

Возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в городе Советском, статья «причинение смерти по неосторожности».

Известно, что в ночь с 13 на 14 июня 2017 года в районе Промбазы в городе Советский не менее 12 собак напали на местного жителя. От травм, нанесенных собаками, мужчина скончался на месте ЧП.

По уголовному делу проводится расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего и владельцы собак, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.

Рубрики: Происшествия, Советский район. Метки: , , , .


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