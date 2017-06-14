Продал наркотики — купил автомобиль. В ХМАО возбуждено уголовное дело по отмыванию денег
Опубликовано: 14 июня 2017, 11:12 | Служба новостей "ЮграPRO"
Полицейские Сургутского района возбудили уголовное дело по факту легализации денежных средств, добытых преступным путем.
В ходе расследования уголовного дела по факту сбыта наркотиков следователи выяснили, что с декабря 2016 по апрель 2017 года подозреваемый 47-летний наркокурьер получил хорошую прибыль. На вырученные преступным путем деньги он решил приобрести автомобиль.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Санкция статьи предусматривает штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району.
Рубрики: Общество, Сургутский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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