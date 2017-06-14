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Полный улет! День России и День города Ханты-Мансийска из кабины пилотажного самолета (Видео)

Опубликовано: 14 июня 2017, 12:39 | Служба новостей "ЮграPRO"

12 июня летчики пилотажной группы «Барсы» на самолетах Як-54, Як-52, Як-18Т и ДС-3 провели показательные выступления над акваторией реки Иртыш в столице Югры.

Пилотажная группа «Барсы» — это единственная в нашей стране женская пилотажная группа. Летчики «Барсов» – наши земляки, это сургутские девчонки: Таисия Бондаренко, Виктория Филиппова, Надежда Долганова, Снежана Игнатенко и командир группы Иван Барсов.

Пилотажной группе «Барсы» исполнилось три года, за это время летчицы прошли первоначальный курс обучения, этап самостоятельного вылета, и подготовку на индивидуальный пилотаж, отработали полеты в паре, строем. Вершиной их профессионального роста стали полеты в группе, которые они продемонстрировали жителям Ханты-Мансийска в День России 12 июня.

Фактически в Ханты-Мансийском автономном округе сформирован уникальный  досугово-образовательный кластер и существует он на сегодняшний момент за счет средств спонсоров и частных инвестиций.

Для справки. Пилотажная группа «Барсы» базируется на аэродроме «Боровая» в городе Сургут. Летчики входят в состав Федерации самолетного спорта ХМАО-Югры. Федерация осуществляет свою работу по первоначальной подготовке летчиков — спортсменов на учебных самолетах Як-52. Инструкторский состав федерации входят мастера спорта Российской Федерации, среди которых есть и Чемпион мира в классе самолетов Як-52 Александр Мякишев.

Самолет Як-52 — советский спортивно-тренировочный самолёт. Являлся одним из основных учебно-тренировочных самолётов СССР для первоначальной подготовки лётного состава и самолет для высшего пилотажа. Поставки самолетов начали в 1980 году, и к середине 1992 года было построено более 1600 самолетов.

Самолет Як-54 — российский учебно-тренировочный двухместный самолёт Як-54 разработан в ОКБ им. А. С. Яковлева на базе пилотажного Як-55М в 1993-м году. Предназначен для подготовки летчиков-спортсменов, обучения высшему пилотажу и участия в соревнованиях по самолетному спорту, поставляется на экспорт в АвстралиюВеликобританиюСловакиюСША .

Самолет Як-18Т —  советско/российский лёгкий учебно-тренировочный и пассажирский четырёхместный самолёт с багажником. Як-18Т был создан на базе Як-18. Разработка Як-18Т была начата в 1964 году. Первый полёт опытного образца совершён в 1967, серийное производство осуществлялось в 19731983 на Смоленский авиационный завод. Всего за этот промежуток в Смоленске произведено 536 Як-18Т. В 1993 году Смоленский авиационный завод возобновил мелкосерийное производство Як-18Т. Была выпущена серия из 15 единиц.

Самолет ДС-3 (Дуглас) Американский — ближнемагистральный транспортный самолет с двумя поршневыми двигателями. Первый полёт состоялся 17 декабря 1935 г. Выпускался во множестве пассажирских и транспортных вариантов, в США и Японии — до 1945 г., в СССР — до 1952 г. Один из самых массовых самолётов в истории мировой авиации: серийный выпуск, с учётом всех модификаций и лицензионного производства вне США, составил 16 079 машин, сообщает Википедия.

 

Рубрики: Общество, Спорт, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , , , , , , .


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Комментарии

  1. Студент:
    14 июня 2017 в 15:48

    ЭТО БЫЛО ГРАНДИОЗНО! ЭТО БЫЛО КРУТО!

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