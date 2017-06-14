Лауреат Нобелевской Премии мира прочтет лекцию в столице Югры

22 июня в Югорском государственном университете Ханты-Мансийска лауреат Нобелевской Премии мира, заслуженный профессор-исследователь и член Шведской Королевской Академии наук, профессор Университета Шеффилда (Великобритания) Терри Каллаган прочтет лекцию о сложностях, с которыми сталкиваются ученые при анализе влияния изменения климата на экосистемы Севера. Об этом сообщает пресс-служба ЮГУ.

Лекция состоится в рамках Международной конференции «Углеродный баланс болот Западной Сибири в контексте глобального изменения климата», которая продлится с 19 по 29 июня в ЮГУ. В ней примут участие около 80 исследователей из ведущих научных центров и вузов России, Франции, Голландии, Великобритании, Турции, Польши, Эстонии и Беларуси.

Также в рамках Международной конференции пройдет V Международный полевой симпозиум «Западносибирские торфяники и цикл углерода: прошлое и настоящее».

Чтобы понять, как они будут реагировать на изменение климата, ученые проводят эксперименты и полевые исследования, результаты которых будут представлены на конференции. Кроме того, исследователи обсудят вопросы охраны и рекультивации антропогенно нарушенных болот, а также внедрения современных технологий щадящего природопользования и моделирования процессов торфонакопления в условиях глобального изменения климата.

Для справки. Болота занимают около 50 процентов площади Западносибирской равнины, достигая в отдельных районах 80-90 процентов. Эти экосистемы играют важную роль не только в поддержании биоразнообразия, но и в изменении климата, являясь существенным источником парниковых газов, вызывающих глобальное потепление. В частности, торфяные болота содержат 500 гигатонн углерода – в два раза больше, чем аккумулирует в себе вся биомасса лесов на планете.