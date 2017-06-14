Хоккейный клуб «Югра» подписал контракты с двумя легионерами из Финляндии

В состав хоккейной клуба «Югра» вошли два игрока из Финляндии: защитник Туукка Мянтюля и нападающий Вели-Матти Савинайнен. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Югра».

Туукка Мянтюля прошедший сезон провел в клубе-дебютанте КХЛ «Куньлунь РС». В регулярном чемпионе сыграл 57 матчей и на его счету 24 (10+14) очка. В плей-офф игрок обороны был также полезен — за 4 игры он набрал 7 (2+5) очков. Всего в КХЛ Мянтюля провел 225 матчей за «Медвешчак», «Амур», новокузнецкий «Металлург» и «Нефтехимик», набрав в сумме 89 (26+63) очков. Добавим, что Туукка Мянтюля является бронзовым призёром чемпионата мира 2006 и серебряным призером чемпионатов мира– 2007 и 2014 годов.

Финский форвард Савинайнен уже знаком югорским болельщикам по сезону 2013/2014. Затем Савинайнен продолжил карьеру в нижегородском «Торпедо». По завершению сезона в Нижнем Новгороде он вернулся на Родину, где два года играл в Чемпионате Финляндии в ХК «Таппара». В регулярном чемпионате 2016/2017 он провел 55 игр и набрал 56 (30+26) очков. В плей-офф сыграл 17 матчей и заработал 11 (5+6) очков. Также Вели-Матти регулярно вызывается в финскую сборную. На Чемпионате Мира 2017 он провел 10 игр и набрал 7 (3+4) очков. Является серебряным призёром ЧМ-2014.

Контракты с игроками заключены на год.