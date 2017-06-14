Достойных нет? В Югре продлили срок приема заявлений от кандидатов на должности руководителей Депсоцразвития и Депобразования Югры

В Ханты-Мансийском автономном округе отбирают претендентов на должности директоров двух ключевых департаментов социальной сферы: Депсоцразвития Югры и Депобразования и молодежи Югры.

Пресс-центр правительства Югры сообщает, что на сегодняшний день заявки подали 9 человек: 3 кандидата – в Депобразования и молодежи Югры, 5 кандидатов – в Депсоцразвития Югры, 1 кандидат – в оба департамента, на две руководящие должности.

Как рассказала директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры Ирина Астапенко, 8 претендентов проживают в Ханты-Мансийском автономном округе (г.Ханты-Мансийск — 3 человека, Кондинский район д. Ушья – 1 человек, Нефтеюганский район п. Сингапай – 1 человек, г. Урай – 1 человек, г. Нефтеюганск – 1 человек, г. Когалым – 1 человек), 1 претендент проживает в Тюмени.

По ее словам, объявленный отбор претендентов на должности руководителей ключевых департаментов социальной сферы вызвал большой интерес. В адрес ведомства поступило много вопросов по поводу организации процедуры выборов и подготовки необходимых документов.

«Учитывая внимание к конкурсу, а также сложную транспортную схему региона, было принято решение продлить сроки приема заявок от кандидатов до 16 июня 2017 года», — сказала Ирина Астапенко.

Заметим, процедура тестирование кандидатов продлится до конца рабочего дня 16 июня. В числе тестов будут вопросы на знание основ Конституции России, законодательства о государственной службе и противодействии коррупции, государственного языка (русского языка), оценка навыков владения информационно-коммуникационными технологиями. Кроме этого, кандидаты пройдут психологическое тестирование, по результатам которого будет выявляться наличие у них управленческого потенциала, лидерских задатков, организаторских способностей, умения работать в команде.

19 июня пройдут отраслевые конференции, по их результатам будут отобраны 3 кандидата. Им предстоит пройти финальные испытания – теледебаты. На всех этапах в обсуждении и принятии решений примут участие общественники.

Теледебаты пройдут в эфире телеканала «Югра» 20 июня (теледебаты по выборам директора департамента социального развития Югры) и 21 июня (теледебаты по выборам директора департамента образования и молодежной политики Югры). В ходе теледебатов будут организованы телефонные звонки в прямой эфир и онлайн-голосование зрителей в течение всего эфира.