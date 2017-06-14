Девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Автоледи сбила 5-летнего ребенка в Ханты-Мансийске
Опубликовано: 14 июня 2017, 9:50 | Служба новостей "ЮграPRO"
За прошедшие сутки в ХМАО зарегистрировано 4 ДТП, в которых четыре человека получили травмы различной степени тяжести, в том числе один ребенок.
13 июня в Ханты-Мансийске 50-летняя автоледи сбила ребенка. Водитель «Ниссана», двигаясь по улице Комсомольская, со стороны улицы Энгельса в сторону улицы Калинина, наехала на маленького пешехода. Стоит сказать, 5-летняя девочка перебегала дорогу в неустановленном месте. В результате аварии малышка получила травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Югре.
Рубрики: Общество, Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: ХМАО, Югра.
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