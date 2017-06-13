В Крыму перевернулся автобус с туристами. Пострадало 20 человек, среди них жители Нижневартовска

Накануне в районе поселка Массандра (город Ялта) Крым произошло крупное ДТП: полный туристов автобус столкнулся с грузовой газелью. Пострадали 20 человек. Среди них есть и жители Нижневартовскаю Шесть человек, в том числе два ребенка получили серьезные травмы и госпитализированы в Ливадийскую больницу, сообщает НВ86.

В автобусе находились 27 человек, в том числе 5 детей. В «ГАЗели» были двое. От столкновения оба автомобиля опрокинулись. Известно, что «ГАЗель» везла в Крым концертное оборудование и врезалась в ехавший впереди нее автобус.