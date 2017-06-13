Три проекта фонда «МЫ ВМЕСТЕ» претендуют на Президентский грант

В апреле 2017 года «Фонд президентских грантов» объявил о проведении конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации. Подобные конкурсы по поддержке некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, проводятся в России с 2006 года и направлены на своевременное выявление и ситуативное решение проблем россиян «на местах». По статистике, гранты выделяют, прежде всего на проекты, направленные на решение актуальных проблем федерального значения. Так, в свете событий на политической арене, за 2015-2016 годы, большинство грантов Президента РФ распределены между проектами, направленными на патриотическое воспитание, а также на развитие религиозных организаций.

В 2017 году одним из приоритетных направлений государства, обозначенное Президентом РФ, В.В. Путиным, является: улучшение экологических показателей и формирование активной гражданской позиции в сфере экологии у граждан РФ. Не случайно нынешний год объявлен годом Экологии в России.

Активисты регионального некоммерческого благотворительного фонда местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ», созданного по инициативе Алексея Андреева, депутата Думы ХМАО-Югры, генерального директора АО «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН», почувствовали необходимость заботы об окружающей среде еще в 2012 году. Уже тогда, по инициативе благотворительной организации, был дан старт работ по очистке берегов реки Сайма в городе Мегион, что оформилось в большой проект под названием «Островок счастья», который сегодня участвует в конкурсе на получение гранта.

Целью проекта «Островок счастья» является — превращение замусоренной территории берега реки Сайма в полноценное место отдыха жителей города с соответствующим благоустройством и инфраструктурой.

Каждую весну традиционно проводятся субботники, в которых принимают участие практически все муниципальные учреждения города. На ряду с учреждениями, в мероприятиях принимают участие неравнодушные к облику города горожане — активисты. Это говорит о том, что проблема загрязнения реки Сайма волнует многих, и жители города Мегиона готовы оказать посильную помощь в ее решении, но, к сожалению, одним энтузиазмом проблему не решить. Для очистки реки и облагораживание прибрежной зоны требуется целый комплекс дорогостоящих мероприятий, на покрытие стоимости коих и подана заявка на грант.

Если говорить о приоритетном направлении окружного значения в 2017 году, то это — Здоровье, где наряду с профилактикой и лечением заболеваний и улучшением качества медицинских услуг, губернатор Югры — Наталья Комарова выделяет и еще один фронт работы окружной думы: «привить людям понимание важности заботы о собственном здоровье».

Сотрудники фонда «Мы вместе» и здесь работают на опережение, ведь еще в 2014 году ими запущен проект «К вершинам ГТО!», который направлен на популяризацию здорового образа жизни. Проект оказался очень удачным и потому активно реализуется в округе и по сей день.

«К вершинам ГТО»: программа по созданию условий для развития массового дворового спорта, поддержку и развитие спортивных движений для популяризации спорта и здорового образа жизни среди жителей округа. Реализуется идея посредством установления спортивных сооружений во дворах жилых домов, на территории школ, создания видеороликов на спортивную тематику, а также, посредством проведения спортивных состязаний, конкурсов, массовых игр, мастер-классов.

К слову, эта программа попутно решает и еще одну проблему государственного значения: благоустройство придомовых территорий. Осенью 2016 года Премьер-министр РФ, Д.А. Медведев на встрече с президентом и членами партии «Единая Россия» отметил, что нужно придать задаче по благоустройству дворов общефедеральное значение: «Это пространство должно быть уютным, понятным, комфортным, где можно было бы с удовольствием пообщаться, отдохнуть», — уверен Дмитрий Анатольевич. За период с 2012 по 2016 год фондом «Мы вместе» было установлено 14 турниковых комплексов: в Салыме, Пыть-Яхе, Мегионе; в 2013 и 2014 годах оборудованы масштабные площадки для занятий уличной гимнастикой и школьные стадионы в Пыть-Яхе и в Мегионе. Помимо спортивных сооружений, фонд занимается обустройством детских игровых площадок возле жилых домов, а так же установкой лавочек и урн, что существенно преображает облик придомовой территории и делает двор уютным и комфортным.

Отметим также, что проект «К вершинам ГТО!» уже зарекомендовал себя как действенный и результативный инструмент решения поставленных задач. Одним из доказательств этому служит тот факт, что депутаты Думы Югры поддержали инициативу фонда «МЫ ВМЕСТЕ» и с 2015 года эта программа реализуется в городах и поселках ХМАО как партийный проект фракции «Единая Россия», но при привлечении в программу средств гранта, ее реализация пойдет в разы активнее и охватит бОльшую территорию.

Еще на получение гранта заявлен проект фонда «Мы вместе» — «Благополучие».

«Благополучие» — это социальная программа, нацеленная на оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В регионе в рамках этой программы регулярно проводятся мероприятия по сбору необходимых вещей и продуктов питания многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями и малоимущим, содействие в организации и проведении семейных досуговых мероприятий для членов нуждающихся семей, проведение косметического ремонта в квартирах одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, юридические и психологические консультации и многие другие мероприятия. Не смотря на очевидные успехи и положительную обратную связь от участников программы, получивших реальную помощь, — таких семей в регионе насчитывается порядка 2000, для наиболее эффективного функционирования программы требуются материальные ресурсы, на приобретение которых и подана заявка на получение гранта Президента.

Как отмечалось ранее, каждый из трех проектов, поданных на получение гранта, на сегодняшний день, уже активно реализуется приносит позитивный результат. Очень значимым показателем является непосредственное участие неравнодушных граждан в реализации этих программ, ведь согласно философии фонда «Мы вместе» — абсолютно любую проблему можно решить, если действовать ВМЕСТЕ!