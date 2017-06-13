Теперь ей хватит денег на два холодильника. Пенсионерка из ХМАО добилась защиты потребительских прав в суде

Грамотная тактика няганского потребителя, купившего некачественный холодильник, принесла ему двойную выгоду.

В адрес Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Нягани и Октябрьском районе обратился потребитель с заявлением, в котором содержалась просьба выступить в защиту ее прав и интересов. Из заявления следовало, что потребитель приобрел холодильник ненадлежащего качества в магазине, принадлежащем ООО «КЦ ДНС-Тюмень». Потребитель неоднократно обращалась в магазин для урегулирования спора в досудебном порядке. Однако, ее требование о расторжении договора купли-продажи и возврате денег, уплаченных за некачественный холодильник, продавцом ООО «КЦ ДНС-Тюмень» не удовлетворены.

В этой связи, а также учитывая пенсионный возраст и здоровье гражданки Роспотребнадзор оказал содействие в подготовке искового заявления о признании (без)действий ООО «КЦ ДНС-Тюмень» незаконными, а также расторжении договора купли-продажи и возврате денежных средств.

В итоге 2 июня Няганский городской суд ХМАО исковые требования удовлетворил:

Признал действия продавца незаконными;

Обязал выплатить Ответчика в пользу потребителя денежные средства за некачественный холодильник, неустойку, компенсацию морального вреда;

Назначил штраф в пользу потребителя в размере 50% от суммы присужденной судом.

Таким образом, при стоимости холодильника в 16 999 рублей судом присуждено выплатить пенсионерке 33 338 рублей 48 копеек, что почти в два раза больше стоимости самого товара.

Однако, решение суда еще не вступило в законную силу, у юридического лица есть один месяц для обжалования в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Югры.