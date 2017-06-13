Судья Анастасия Лоскутова в Москве арестовала Алексея Навального на 30 суток
Опубликовано: 13 июня 2017, 9:22 | Служба новостей "ЮграPRO"
Cудья Анастасия Лоскутова Cимоновского районного суда города Москвы признала основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.8 ст.20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации) и наложила на него административный арест сроком на 30 суток.
Рубрики: Страна и Мир.
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Ну и поделом ему! Многие россияне озабочены проблемами коррупции, но таким выразителям «своих» интересов и борцам с нею, как Навальный, они попросту не доверяют. Да и ему самому она, что называется, до » одного места». Его истинными целями являются организация подобного рода скандалов, привлечение внимания к собственной персоне и в конечном счёте — отработка полученных из-за рубежа финансовых средств…