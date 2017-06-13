НК «Роснефть» начала применять беспилотные летательные аппараты

ПАО «Оренбургнефть», дочернее общество ПАО НК «Роснефть» приступило к промышленному применению беспилотных летательных аппаратов для контроля объектов добычи и транспортировки нефти. Об этом сообщает агентство нефтегазовой информации.

Патрулирование БПЛА позволит в режиме онлайн получать фото и видеосъемку в высоком разрешении не только в дневное время суток, но и, благодаря встроенным тепловизорам, также ночью и в условиях плохой видимости.

Отмечается, что БПЛА в среднем за сутки осуществляется до трех вылетов, охват составляет около 100 км трасс трубопроводов. БПЛА имеет широкий диапазон скоростей — от 65 до 120 км/час и высот полета от 50 до 500 м. Конструкция беспилотника позволяет его эксплуатацию в условиях порывистого ветра до 15 м/сек.