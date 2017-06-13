Наталья Комарова и Борис Хохряков приняли участие в празднике «Сабантуй» в Нижневартовске

Губернатор Югры Наталья Комарова и Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков приняли участие в национальном празднике Сабантуй в Нижневартовске. Об этом сообщает пресс-служба Думы автономного округа.

«В «Самотлорских ночах» яркой жемчужиной является Сабантуй. Я стремлюсь каждый год на берег Комсомольского озера поучаствовать в празднике и каждый раз убеждаюсь, что он прекрасен. И с каждым годом он становится лучше, ярче, приходит всё больше людей. Это яркое культурное событие в жизни города Нижневартовска. Здесь можно услышать поздравления на русском, татарском, башкирском, на языках практически всех национальностей, которые проживают в автономном округе и городе Нижневартовске. Сабантуй проводится уже более 40 лет, за эти годы он стал «своим» не только для вартовчан», — заявил Борис Хохряков.