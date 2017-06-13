Мужчине стало плохо за рулем. В Сургуте иномарка врезалась в фонарный столб, погиб водитель

Похожие:

В Крыму перевернулся автобус с туристами. Пострадало 20 человек, среди них жители Нижневартовска Накануне в районе поселка Массандра (город Ялта) Крым произошло крупное ДТП: полный туристов автобус столкнулся с грузовой газелью. Пострадали 20 человек. Среди них есть и жители Нижневартовскаю Шесть человек, в том числе два ребенка получили серьезные ... Читать полностью >>

Три проекта фонда «МЫ ВМЕСТЕ» претендуют на Президентский грант В апреле 2017 года «Фонд президентских грантов» объявил о проведении конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации. Подобные конкурсы по поддержке некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, проводятся в России с 2006 года и ... Читать полностью >>