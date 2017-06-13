Мужчине стало плохо за рулем. В Сургуте иномарка врезалась в фонарный столб, погиб водитель
Опубликовано: 13 июня 2017, 15:58 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня около 12 часов дня около дома 23/1 по улице Крылова города Сургут 66-летний водитель автомобиля «Ниссан Террано» наехал на опору уличного освещения.
По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо и он потерял управление. На место происшествия прибыли все специальные службы города.
Бригада медиков «скорой помощи» констатировала смерть водителя, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.
Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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